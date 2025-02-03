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03 февраля, 23:30

Город

Мастер-класс для специалистов индустрии прошел на площадке кинозавода "Москино"

Мастер-класс для специалистов индустрии прошел на площадке кинозавода "Москино"

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На площадке кинозавода "Москино" прошел мастер-класс для специалистов индустрии производства фильмов. Участникам рассказали о новых методах использования виртуальных технологий в кинопроизводстве.

Цифровые решения становятся все более востребованными в московском кино. Эксперты также подчеркнули, что эта площадка уверенно становится одним из лидеров в сфере создания качественного российского кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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