Новости градостроительного комплекса Москвы

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03 февраля, 14:30

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На юго-западе Москвы будет построен современный жилой квартал для программы реновации, сообщил Сергей Собянин. Кроме строительства жилья, в районе Черемушки обновят улично-дорожную сеть и благоустроят новые кварталы.

"Четвертый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе планируется открыть в 2025 году. Идет второй этап строительства – от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны. Параллельно со строительством участка магистрали ведется проектирование прилегающей улично-дорожной сети общей протяженностью 8,7 километра и 120-метрового путепровода. Общая готовность проекта превышает 60%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Инвестор сможет построить мебельное производство в районе Очаково-Матвеевское в рамках МаИП. Город предоставит инвестору земельный участок площадью около 2 гектаров в районе Рябиновой улицы, где за пять лет должно быть запущено производство.

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