Ярмарки выходного дня открылись в Москве

Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой. В десяти городских округах будут работать 23 площадки.

Как рассказал Сергей Собянин, будут продавать фрукты, овощи, рыбу, мясо, хлеб, молочные продукты от фермеров и другое. По словам руководителя пресс-службы ГБУ "Московские ярмарки" Анастасии Костяниковой, за прилавком стоят фермеры и производители со всей страны. Ярмарки будут работать с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

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