Магазины откроются на месте бара "Симачев" в Столешниковом переулке

В Столешниковом переулке завершается разбор здания, где на протяжении многих лет собирались журналисты, музыканты, дизайнеры и художники. Бар "Симачев" с хохломой на фасадах, ставший культовым в 00-е, закрылся в 2019 году. Известно, что на месте бара построят четырехэтажный дом с магазинами и ресторанами.

Москвичи стали обсуждать снос легендарного заведения в соцсетях и ностальгировать в комментариях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.