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Акция "Накорми птицу" стартовала в Москве

Акция "Накорми птицу" стартовала в Москве

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В Москве началась акция "Накорми птицу". Чтобы поддержать пернатых соседей, необходимо принести в специально организованные пункты корм и кормушки. Передавать лучше фундук, желуди, лесные орехи, а также семечки. Все продукты должны быть несолеными и нежареными.

Есть требования и к кормушкам – они должны быть сделаны из экологичных материалов, например, из дерева. Можно принести съедобный вариант из скорлупы кокоса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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