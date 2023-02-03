Акция "Накорми птицу" стартовала в Москве

В Москве началась акция "Накорми птицу". Чтобы поддержать пернатых соседей, необходимо принести в специально организованные пункты корм и кормушки. Передавать лучше фундук, желуди, лесные орехи, а также семечки. Все продукты должны быть несолеными и нежареными.

Есть требования и к кормушкам – они должны быть сделаны из экологичных материалов, например, из дерева. Можно принести съедобный вариант из скорлупы кокоса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.