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Четырехэтажный дом появится на месте бара Simachev в центре Москвы

Четырехэтажный дом появится на месте бара Simachev в центре Москвы

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В Столешниковом переулке в Москве практически разобрали здание, где в течение 12 лет располагался знаменитый бар Simachev. Место встреч столичной богемы закрылось еще в 2019 году, так как собственник решил продать здание.

В данный момент специалисты заканчивают работы по сносу постройки. На этом месте появится четырехэтажный дом с магазинами и ресторанами. Также там обустроят летние террасы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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