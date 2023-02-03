Четырехэтажный дом появится на месте бара Simachev в центре Москвы

В Столешниковом переулке в Москве практически разобрали здание, где в течение 12 лет располагался знаменитый бар Simachev. Место встреч столичной богемы закрылось еще в 2019 году, так как собственник решил продать здание.

В данный момент специалисты заканчивают работы по сносу постройки. На этом месте появится четырехэтажный дом с магазинами и ресторанами. Также там обустроят летние террасы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.