ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце – от Велозаводской улицы до Гагаринского тоннеля.

Затруднено движение на шоссе Энтузиастов – от Главной аллеи до Третьего транспортного кольца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.