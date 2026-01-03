Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 января, 15:30

Город

Каток с искусственным льдом открыли в Зюзине

Синоптик рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Москвичи могут поздравить участников СВО с помощью павильонов "Фабрика подарков"

Площадка для снежного гольф-хоккея открыта на фестивале "Зимний городок"

Коммунальные службы устраняют последствия снегопада в Москве

Москвичи поздравили бойцов СВО с Новым годом и Рождеством

Фестиваль "Зимний городок" в "Лужниках" подготовил активности для посетителей

Первую очередь реконструкции спорткомплекса "Олимпийский" сдадут в 2026 году

Собянин рассказал, что московские парки в 2025 году посетили более 250 млн человек

Высота сугробов в Москве превысила норму на 3 сантиметра

Работу современного катка с искусственным льдом показали на юго-западе Москвы. Жители района Зюзино могут кататься в любую погоду.

Качественное покрытие не портится даже при плюсовых температурах. Площадка оснащена инновационным покрытием, которое позволяет использовать ее круглый год.

Особое внимание уделено технике обслуживания льда. На катке используется специальная шлифовальная машина, покрытие выравнивают ежедневно, чтобы оно всегда было в идеальном состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

