Каток с искусственным льдом открыли в Зюзине

Работу современного катка с искусственным льдом показали на юго-западе Москвы. Жители района Зюзино могут кататься в любую погоду.

Качественное покрытие не портится даже при плюсовых температурах. Площадка оснащена инновационным покрытием, которое позволяет использовать ее круглый год.

Особое внимание уделено технике обслуживания льда. На катке используется специальная шлифовальная машина, покрытие выравнивают ежедневно, чтобы оно всегда было в идеальном состоянии.

