Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Еще два вестибюля открылись в столичном метро. Один из них на станции "Каширская" Замоскворецкой линии, а другой – на станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме того, синоптики уверены, что в этом году рождественских морозов столице не будет. До этого в городе есть опасность гололедицы.

Погода с перепадами температур помогает распространению вирусов, считают врачи, которые предупредили о новом штамме гриппа, который может вызывать тяжелые осложнения.

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