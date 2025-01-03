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Новости

03 января, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

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Еще два вестибюля открылись в столичном метро. Один из них на станции "Каширская" Замоскворецкой линии, а другой – на станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме того, синоптики уверены, что в этом году рождественских морозов столице не будет. До этого в городе есть опасность гололедицы.

Погода с перепадами температур помогает распространению вирусов, считают врачи, которые предупредили о новом штамме гриппа, который может вызывать тяжелые осложнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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