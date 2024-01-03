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03 января, 18:15

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Специалисты завершили капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве

Специалисты завершили капитальный ремонт Жуковского путепровода в Москве

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Специалисты завершили капитальный ремонт Жуковского путепровода, расположенный у столичного Павелецкого вокзала. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, специалисты обновили три опоры, смонтировали 12 новых балок пролетных креплений и обновили проходящие под путепроводом контактные сети для электропоездов.

После завершения основных работ на мосту уложили асфальт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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