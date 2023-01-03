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Новости

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Город

Москвичей пригласили на городской фестиваль "Путешествие в Рождество"

Москвичей пригласили на городской фестиваль "Путешествие в Рождество"

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Традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве. Гостей ждут развлечения на любой вкус. Яркие шоу, творческие занятия для детей, красивые фотозоны и праздничные угощения по рецептам народов разных регионов России.

Также на площадках фестиваля работают пункты сбора новогодних подарков "Москва помогает". Здесь ежедневно горожане могут передать, например, гостинцы и игрушки детям, живущим на новых территориях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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