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Москвичам рассказали о случаях мошенничества с лже-коммунальщиками

Москвичам рассказали о случаях мошенничества с лже-коммунальщиками

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Мошенники активизировались в праздничные дни. Участились случаи, когда они приходят в квартиры москвичей, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Никаких поквартирных обходов и проверок в длинные выходные не запланировано, отметил заммэра Петр Бирюков.

Более того, сведения о проверке размещаются заранее на информационных стендах в подъездах и на сайте компании, которая ее проводит. Также уточнить данные о выездах бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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