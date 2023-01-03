Москвичам рассказали о случаях мошенничества с лже-коммунальщиками

Мошенники активизировались в праздничные дни. Участились случаи, когда они приходят в квартиры москвичей, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Никаких поквартирных обходов и проверок в длинные выходные не запланировано, отметил заммэра Петр Бирюков.

Более того, сведения о проверке размещаются заранее на информационных стендах в подъездах и на сайте компании, которая ее проводит. Также уточнить данные о выездах бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.