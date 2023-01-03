Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Город

В Москве начала акция по сбору и переработке новогодних деревьев

В Москве начала акция по сбору и переработке новогодних деревьев

Москвичам рассказали о наиболее интересных местах досуга в новогодние каникулы

Москвичам рассказали, где получатся красивые фото на фестивале "Путешествие в Рождество"

Последствия коммунальной аварии начали ликвидировать в Сокольниках

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Москва 24 подвела итоги розыгрыша в рубрике "Красиво, елки-палки"

Блюда народов России предлагают на фестивале "Путешествие в Рождество"

Москвичам предложили угадать украшенный к Новому году район столицы

Названы самые красивые места Москвы для фотосессий

Московские парковки в период новогодних каникул работают в особом режиме

В Москве началась акция по сбору и переработке хвойных деревьев. В столице откроют 600 пунктов приема елок и сосен. Они будут работать во всех административных округах. Места их размещения выбрали сами москвичи во время голосования в проекте "Активный гражданин".

Сдавать отслужившие ели можно бесплатно, главное, чтобы на ветках не было никаких украшений. Главная задача, помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, отметил заммэра Петр Бирюков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городэкологиявидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика