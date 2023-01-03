В Москве начала акция по сбору и переработке новогодних деревьев

В Москве началась акция по сбору и переработке хвойных деревьев. В столице откроют 600 пунктов приема елок и сосен. Они будут работать во всех административных округах. Места их размещения выбрали сами москвичи во время голосования в проекте "Активный гражданин".

Сдавать отслужившие ели можно бесплатно, главное, чтобы на ветках не было никаких украшений. Главная задача, помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, отметил заммэра Петр Бирюков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.