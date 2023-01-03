Москвичам рассказали о наиболее интересных местах досуга в новогодние каникулы

Москвичам рассказали о лучших досуговых площадках столицы в новогодние каникулы. Так, продолжает работать фестиваль "Путешествие в Рождество". Все желающие могут отправиться в сказочную экспедицию по России.

Для любителей спортивного отдыха в столице открылись более 150 катков с искусственным льдом. Также будут работать пункты проката, медицинской помощи, раздевалки и точки общепита. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.