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Город

Москвичам рассказали о наиболее интересных местах досуга в новогодние каникулы

Москвичам рассказали о наиболее интересных местах досуга в новогодние каникулы

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Москвичам рассказали о работе городских катков в новогодние каникулы

Москвичам рассказали о лучших досуговых площадках столицы в новогодние каникулы. Так, продолжает работать фестиваль "Путешествие в Рождество". Все желающие могут отправиться в сказочную экспедицию по России.

Для любителей спортивного отдыха в столице открылись более 150 катков с искусственным льдом. Также будут работать пункты проката, медицинской помощи, раздевалки и точки общепита. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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