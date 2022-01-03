Горожанам показали красивые виды новогодних площадок

Москва 24 показала новые новогодние площадки в рубрике "Красиво, елки палки".

Зрители могут угадывать, где летает коптер. Первые отгадавшие, в каком районе расположена ярмарка и каток, выиграют приз. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.