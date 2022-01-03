В Сети показали, как москвичи проводят новогодние каникулы

Телезритель, который прогулялся по новогодней столице, показал, как москвичи проводят время на праздниках.

На кадрах – сияющая, украшенная сотнями гирлянд Тверская, Манежная, Театральная, Никольская, ГУМ. Об этом – в сюжетах телеканала Москва 24.