Москвичам и туристам рассказали о пешеходном маршруте "Сердце столицы"
Стартовал традиционный зимний фестиваль "Зима в Москве". Особое внимание уделено пешеходному маршруту "Сердце столицы", который проходит по Кузнецкому мосту, Никольской и Тверской улицам.
Дизайнеры маршрута сделали акцент на осознанном потреблении, используя для декора растения с летнего фестиваля "Цветочный джем". Гости отмечают, что город преобразился и наполнился праздничной атмосферой.
