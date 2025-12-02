Москвичам и туристам рассказали о пешеходном маршруте "Сердце столицы"

Стартовал традиционный зимний фестиваль "Зима в Москве". Особое внимание уделено пешеходному маршруту "Сердце столицы", который проходит по Кузнецкому мосту, Никольской и Тверской улицам.

Дизайнеры маршрута сделали акцент на осознанном потреблении, используя для декора растения с летнего фестиваля "Цветочный джем". Гости отмечают, что город преобразился и наполнился праздничной атмосферой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.