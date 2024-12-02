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02 декабря, 16:45

Город

В Гольянове построят образовательный комплекс на 375 мест

В Гольянове построят образовательный комплекс на 375 мест

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В районе Гольяново построят образовательный комплекс на 375 мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Комплекс будет включать в себя школу и детский сад. Он появится в новом жилом квартале, который строится на пересечении Амурской и Монтажной улиц. Строительством занимается инвестор. Он возведет трехэтажное здание, которое рассчитано на 250 учеников начальных классов и 125 воспитанников детского сада. Завершить стройку планируют в 2027 году.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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