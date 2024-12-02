Мосгосстройнадзор провел 13 тыс профилактических мероприятий в 2024 году

Мосгосстройнадзор постоянно мониторит столичные стройки. В 2024 году ведомство уже провело 13 тысяч профилактических мероприятий на различных объектах. Об этом заявили на 9-ой Межрегиональной конференции органов строительного надзора, которая проходит в Москве.

Участники конференции обсудили инновации, которые можно внедрять для того, чтобы эффективно и вовремя следить за застройщиками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.