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Новости

02 декабря, 16:30

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Мосгосстройнадзор провел 13 тыс профилактических мероприятий в 2024 году

Мосгосстройнадзор провел 13 тыс профилактических мероприятий в 2024 году

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Мосгосстройнадзор постоянно мониторит столичные стройки. В 2024 году ведомство уже провело 13 тысяч профилактических мероприятий на различных объектах. Об этом заявили на 9-ой Межрегиональной конференции органов строительного надзора, которая проходит в Москве.

Участники конференции обсудили инновации, которые можно внедрять для того, чтобы эффективно и вовремя следить за застройщиками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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