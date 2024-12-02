Мастер-классы, лекции и другие различные мероприятия пройдут в проекте "Зима в Москве"

Мастер-классы, лекции, спортивные праздники, гастрономические фестивали, музыкальные и театральные вечера пройдут в городе в рамках проекта "Зима в Москве". Например, гостей и жителей столицы приглашают на Тверскую площадь поучаствовать в "Московском чаепитии".

Посетители смогут продегустировать различные чайные напитки, а также посмотреть интерактивное шоу "Чаепитие с графиней". На представлении горожане узнают про традиции столичного чаепития в семьях революционной России и смогут погрузиться в эту атмосферу в исторических залах усадеб Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.