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02 декабря, 13:15

Город

Интерактивное шоу подготовили для гостей в рамках "Московского чаепития"

Интерактивное шоу подготовили для гостей в рамках "Московского чаепития"

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Интерактивное шоу "Чаепитие с графиней" подготовили для гостей в рамках фестиваля "Московское чаепитие", который, в свою очередь, стал одной из площадок проекта "Зима в Москве".

С помощью необычного представления посетители узнают про традиции столичного чаепития в семьях революционной России и смогут погрузиться в эту атмосферу в исторических залах усадеб города. Кроме того, поднятию настроения в начале зимнего сезона поспособствует новогодняя атмосфера на площадках фестиваля.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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