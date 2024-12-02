Интерактивное шоу подготовили для гостей в рамках "Московского чаепития"

Интерактивное шоу "Чаепитие с графиней" подготовили для гостей в рамках фестиваля "Московское чаепитие", который, в свою очередь, стал одной из площадок проекта "Зима в Москве".

С помощью необычного представления посетители узнают про традиции столичного чаепития в семьях революционной России и смогут погрузиться в эту атмосферу в исторических залах усадеб города. Кроме того, поднятию настроения в начале зимнего сезона поспособствует новогодняя атмосфера на площадках фестиваля.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.