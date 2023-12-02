В Москве украшают площади, места общепита и торговли

Москва преображается к предстоящему празднику – в городе украшают площади, места общепита и торговли. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, лучшее новогоднее оформление ресторанов и магазинов жители выберут в проекте "Активный гражданин". В этом году вместе с традиционным городским конкурсом пройдет десять окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза. Подать заявку можно с 11 по 28 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.