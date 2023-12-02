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02 декабря, 16:15

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Москва преображается к предстоящему празднику

Москва преображается к предстоящему празднику

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Москва преображается к предстоящему празднику – в городе украшают площади, места общепита и торговли. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, лучшее новогоднее оформление ресторанов и магазинов жители выберут в проекте "Активный гражданин". В этом году, впервые, вместе с традиционным городским конкурсом пройдет десять окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза. Подать заявку можно с 11 по 28 декабря. Самые яркие объекты попадут в шорт-лист, который составит специальная комиссия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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