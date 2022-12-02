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02 декабря, 23:45

Город

На Щелковском и Волоколамском шоссе стартовал новый этап озеленения

На Щелковском и Волоколамском шоссе стартовал новый этап озеленения

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Новый этап озеленения начался на Щелковском и Волоколамском шоссе, а также на улице 800-летия Москвы. Всего в этом году в городе высадят более 5 тысяч крупномеров – вдоль магистралей и у видовых пространств. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

В основном предпочтение отдают липам. Эта порода больше всего подходит для мегаполиса – хорошо приживается, устойчива к болезням. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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