02 декабря, 23:45Город
На Щелковском и Волоколамском шоссе стартовал новый этап озеленения
Новый этап озеленения начался на Щелковском и Волоколамском шоссе, а также на улице 800-летия Москвы. Всего в этом году в городе высадят более 5 тысяч крупномеров – вдоль магистралей и у видовых пространств. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
В основном предпочтение отдают липам. Эта порода больше всего подходит для мегаполиса – хорошо приживается, устойчива к болезням. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.