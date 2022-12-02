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02 декабря, 18:15

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Москвичам показали дорожный трафик в вечерний час пик

Москвичам показали дорожный трафик в вечерний час пик

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Столичный трафик в вечерний час пик 2 декабря может достигнуть 8 баллов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На улице Большая Тульская уже зафиксированы трудности на дороге. Автомобили снизили скорость и движутся в плотном потоке в сторону области.

На Ленинградском шоссе пока сохраняется рабочее движение, автомобили едут без серьезных затруднений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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