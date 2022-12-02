Москвичам показали дорожный трафик в вечерний час пик

Столичный трафик в вечерний час пик 2 декабря может достигнуть 8 баллов. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На улице Большая Тульская уже зафиксированы трудности на дороге. Автомобили снизили скорость и движутся в плотном потоке в сторону области.

На Ленинградском шоссе пока сохраняется рабочее движение, автомобили едут без серьезных затруднений. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.