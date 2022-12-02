В Москве построят еще 18 взрослых и детских поликлиник

Москвичи получат еще 18 новых взрослых и детских поликлиник. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Строительство идет по всему городу, а общая площадь медучреждений составляет почти 170 тысяч квадратных метров.

Каждая поликлиника строится по индивидуальному проекту. Все они будут современными и функциональными. Наиболее посещаемые кабинеты расположатся на нижних этажах. Также будут созданы зоны ожидания и игровые зоны для маленьких пациентов.

Запуск новых корпусов снизит нагрузку на существующие учреждения, а также повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей города. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.