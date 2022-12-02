Почти 90 жителей социальных домов трудоустроены в центры "Мои документы"

Центры госуслуг активно трудоустраивают подопечных социальных домов. Почти 90 воспитанников таких учреждений уже работают в различных офисах "Мои Документы".

Проект центров госуслуг "Мои Документы" создает пространство для жизни людей с ментальными особенностями. Работа помогает им не только заработать деньги, но и реализовать личный потенциал, обрести независимость и уверенность в собственных силах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.