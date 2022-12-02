Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 декабря, 16:00

Город

Почти 90 жителей социальных домов трудоустроены в центры "Мои документы"

Почти 90 жителей социальных домов трудоустроены в центры "Мои документы"

В Москве подвели первые итоги работы сервиса по расчету задолженности и переплаты за ЖКУ

Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

Волонтеры рассказали, как помогли хозяину найти потерявшихся собак в Москве

"The City. Идем": столичные аттракционы

Участок МСД от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкой железной дороги готов на 70%

Новости часа: прокуратура начала проверку по факту пожара на судне на Москве-реке

Первые елочные базары открыли в Подмосковье

Мосгорздрав рассказал о росте заболеваемости гриппом в столице

Новости часа: пожар на судне в акватории Москвы-реки ликвидирован

Центры госуслуг активно трудоустраивают подопечных социальных домов. Почти 90 воспитанников таких учреждений уже работают в различных офисах "Мои Документы".

Проект центров госуслуг "Мои Документы" создает пространство для жизни людей с ментальными особенностями. Работа помогает им не только заработать деньги, но и реализовать личный потенциал, обрести независимость и уверенность в собственных силах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика