В Москве подвели первые итоги работы сервиса по расчету задолженности и переплаты за ЖКУ

В Москве подвели первые итоги работы сервиса по расчету задолженности и переплаты за жилищно-коммунальные услуги. Он доступен с апреля 2022 года. За это время москвичи запросили более 100 тысяч справок.

Получить документы можно на mos.ru или в центрах госуслуг "Мои документы". Раньше запросить данные можно было только по поводу отсутствия задолженности. Теперь ежемесячно поступает порядка 18 тысяч заявок. Оформить их могут собственники жилья, а также те, кто зарегистрирован по месту жительства или пребывания, если сумму платежей начисляют в центрах "Мои документы".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.