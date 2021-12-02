Проект развития набережных Москвы-реки победил на международном архитектурном конкурсе

Проект благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки стал лауреатом международного архитектурного конкурса. Проект позволит связать 246 километров набережной в целостное комфортное пространство.



Первой привели в порядок Крымскую набережную, она стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. А Воробьевы горы и Парк Горького со стрелкой Болотного острова связал пешеходный мост.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что Москва-река постепенно становится новой точкой притяжения для москвичей и туристов. Там можно не только гулять, но и с пользой проводить время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.