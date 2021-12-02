В Москве открылся новый Дом культуры "ГЭС-2"

В Москве появилось новое арт-пространство. На Болотной набережной открылся Дом культуры "ГЭС-2".

Здание бывшей электростанции отреставрировали, сохранив исторический облик и дополнили современными элементами – стеклянной крышей и солнечными батареями. Они будут вырабатывать до 10 процентов электроэнергии, необходимой для работы.

Первых посетителей Дом культуры примет 4 декабря. Попасть туда можно будет по предварительной регистрации и после предъявления QR-кода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.