В Москве упростили правила получения медотвода от прививки против COVID-19

С 2 декабря москвичи могут получить медицинский отвод от вакцинации по новым, упрощенным правилам – через единый портал госуслуг. Для этого необходимо иметь московский полис ОМС или быть прикрепленным к столичной поликлинике. На основе такой справки гражданам с противопоказаниями к вакцинации начнут выдавать QR-коды.

Также в Депздраве рассказали об основаниях для медотвода. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, а также при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Кроме того, в отдельных случаях решение о медотводе может принять лечащий врач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.