Куда сходить в столице в ближайшие дни

Премьера спектакля "Капкан", последней работы недавно ушедшего из жизни Марка Захарова, состоится в "Ленкоме" 2 декабря. Это пьеса-фантазия на основе сочинений Владимира Сорокина.

Королева соула, легенда 90-х, британская певица Лиза Стэнсфилд выступит в "Крокусе" 5 декабря. Это второй российский концерт за ее 40-летнюю карьеру. Лиза – не из тех, кто продолжает зарабатывать только старыми хитами. Она активно записывает альбомы, а в Москве презентует новую программу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.