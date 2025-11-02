Все столичные фонтаны законсервированы к зимнему сезону

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 10:00

Город

Все столичные фонтаны подготовлены к зимнему сезону и законсервированы. Специалисты завершили работы по сливу воды из систем, очистке скульптур, чаш и оборудования. На время холодов демонтировали подсветку и установили защитные заглушки.

Особое внимание уделили сложным инженерным сооружениям. Например, единственный в Москве светодинамический фонтан в парке музея-заповедника «Царицыно» накрыли специальным надувным куполом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоДарья Ермакова

