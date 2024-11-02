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02 ноября, 18:00

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Национальный центр "Россия" откроется в День народного единства в Москве

Национальный центр "Россия" откроется в День народного единства в Москве

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В День народного единства в Москве откроется Национальный центр "Россия", который заменит масштабную выставку, проходившую на ВДНХ в этом году. Он разместился в "Экспоцентре" на Красной Пресне.

Национальный центр "Россия" разделен на три части. Первая представит экспозицию "Наследие для будущего", где будут показаны изобретения, вдохновленные фантастикой. Затем там будет размещена постоянная выставка "Путешествие по России".

Вторая часть будет посвящена лекторию, где обсудят будущее мира и достижения страны. Третья часть пространства будет отведена под работы молодых художников и скульпторов.

Директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова сообщила, что 4 ноября он откроется международным научно-фантастическим симпозиумом, участие в котором подтвердили представители 87 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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