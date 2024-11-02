Новости часа: инвесторы поучаствуют в благоустройстве девяти набережных Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять набережных Москвы-реки благоустроят при участии инвесторов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

300 столичных компаний и учреждений проведут экскурсии и тренинги для школьников, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Снег, ветер и до 2 градусов ожидается в Москве в субботу, 2 ноября, передают синоптики.