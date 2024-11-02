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Новости

02 ноября, 07:30

Город

Сообщения о некомфортной температуре начали принимать на столичном портале "Наш город"

Сообщения о некомфортной температуре начали принимать на столичном портале "Наш город"

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На портале "Наш город" открыли сезонный раздел, в котором москвичи могут сообщить о слишком низкой температуре в подъездах. Об этом рассказали в пресс-службе организаторов проекта.

Чтобы оставить обращение, достаточно авторизоваться на портале с помощью учетной записи на mos.ru. Оформить заявку можно в мобильном приложении или веб-версии "Нашего города".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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