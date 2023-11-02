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02 ноября, 19:30

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Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля

Выставка-форум "Россия" продлится до 12 апреля

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На ВДНХ 4 ноября откроется международная выставка "Россия". По замыслу, масштабам и срокам работы этот форум не будет иметь аналогов.

На форуме все российские регионы продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Организаторы ожидают, что с 4 ноября по 12 апреля там побывают миллионы гостей.

Каждый субъект РФ продемонстрирует свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Подробнее о том, как идет подготовка, – в эфире телеканала Москва 24.

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