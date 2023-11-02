Новости часа: более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным средством установили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным средством установили по всей Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Схема движения в районе ВДНХ изменится с 3 ноября в связи с выставкой-форумом "Россия". Таковы данные Дептранса.

Городские службы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.