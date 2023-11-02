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Новости

Новости

02 ноября, 18:15

Город

Новости часа: более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным средством установили в Москве

Новости часа: более 6,5 тыс контейнеров с противогололедным средством установили в Москве

Первое иммерсивное арт-пространство нового формата открыли на ВДНХ

Москвичи заметили первое зимнее оформление на улицах Москвы

Комплекс "Валентина" запустили на участке строящейся Троицкой линии

Вестибюль и новые платформы появятся на станции Железнодорожная МЦД-4

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Новости часа: Собянин вручил государственные награды накануне Дня народного единства

Более 80 мероприятий организовали на столичном Фестивале колледжей

Движение транспорта изменится на территории ВДНХ с 4 ноября

Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным средством установили по всей Москве. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Схема движения в районе ВДНХ изменится с 3 ноября в связи с выставкой-форумом "Россия". Таковы данные Дептранса.

Городские службы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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