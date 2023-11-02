Первое иммерсивное арт-пространство нового формата открыли на ВДНХ. Проект Luminar занимает площадь более чем тысячу квадратных метров и состоит из пяти локаций. В каждой локации используют сразу несколько форматов подачи контента.

Так, в зале-куполе "Сфера" можно совершить виртуальное путешествие через цифровые миры, а в LED-тоннеле со световыми текстурами "Портал" создается иллюзия бесконечности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.