Вестибюль и новые платформы появятся на станции Железнодорожная МЦД-4

Еще один вестибюль и две платформы появятся на станции Железнодорожная МЦД-4. В данный момент вокзал продолжают реконструировать, процесс разделили на два этапа.

Для жителей района железная дорога – самый удобный и быстрый способ добраться до центра столицы. Более того, до конца 2025 года обновят все поезда на диаметре, которому уделят особое внимание. Для местных жителей железная дорога – самый удобный и быстрый способ добраться до центра Москвы.

Подробнее о том, как продвигается реконструкция станции, – в эфире телеканала Москва 24.