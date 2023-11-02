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Новости

02 ноября, 22:15

Город

Вестибюль и новые платформы появятся на станции Железнодорожная МЦД-4

Вестибюль и новые платформы появятся на станции Железнодорожная МЦД-4

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Еще один вестибюль и две платформы появятся на станции Железнодорожная МЦД-4. В данный момент вокзал продолжают реконструировать, процесс разделили на два этапа.

Для жителей района железная дорога – самый удобный и быстрый способ добраться до центра столицы. Более того, до конца 2025 года обновят все поезда на диаметре, которому уделят особое внимание. Для местных жителей железная дорога – самый удобный и быстрый способ добраться до центра Москвы.

Подробнее о том, как продвигается реконструкция станции, – в эфире телеканала Москва 24.

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