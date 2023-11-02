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Новости

02 ноября, 16:15

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Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

Контейнеры с противогололедным материалом установили на улицах Москвы

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Более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом установили в столице в преддверии зимы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

Высота контейнеров – около метра. Их отличает ярко-оранжевый цвет и белые надписи. Внутри лежит щебень размером от двух до пяти миллиметров. Этот запас используют во время непогоды, чтобы оперативно обработать тротуары, подходы к остановкам и социальным объектам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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