Новости часа: 1,5 тыс аварийных бригад будут дежурить в Москве с 3 по 6 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в предстоящие длинные выходные. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Платформу для бронирования креативных площадок протестируют в Москве. Об этом сообщили власти города.

Гололедицу обещают в Москве утром 3 ноября. Об этом заявили синоптики.