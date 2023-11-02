Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 15:30

Общество

Новости часа: 1,5 тыс аварийных бригад будут дежурить в Москве с 3 по 6 ноября

Новости часа: 1,5 тыс аварийных бригад будут дежурить в Москве с 3 по 6 ноября

Фестиваль колледжей в столице продлится до 3 ноября

Число поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

Ролик к открытию выставки-форума "Россия" покажут на Останкинской телебашне

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Новости часа: городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Стволопроходческий комплекс запустили на участке строящейся Троицкой линии метро

Москвичи стали чаще выбрать каршеринг для передвижения в 2023 году

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка начала слышать и видеть

Новые платформы и вестибюль появятся на станции Железнодорожная МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в предстоящие длинные выходные. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Платформу для бронирования креативных площадок протестируют в Москве. Об этом сообщили власти города.

Гололедицу обещают в Москве утром 3 ноября. Об этом заявили синоптики.

Читайте также
городобществопогодавидеоАлина ГилеваИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика