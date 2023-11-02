Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Столичные службы с 3 по 6 ноября будут работать в усиленном режиме. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, в преддверии Дня народного единства на дежурство заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад.

Они приведут в порядок дороги, дворы и пешеходные зоны. На объектах жилого и нежилого фонда будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности. Кроме того, усилят контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.