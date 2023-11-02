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Новости

Новости

02 ноября, 14:30

Общество

Новости часа: городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Новости часа: городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Стволопроходческий комплекс запустили на участке строящейся Троицкой линии метро

Москвичи стали чаще выбрать каршеринг для передвижения в 2023 году

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка начала слышать и видеть

Новые платформы и вестибюль появятся на станции Железнодорожная МЦД-4

Международная выставка-форум "Россия" начнется на ВДНХ 4 ноября

Новости часа: контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы

Москвичи смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине

Еще один вестибюль и две платформы будут на станции Железнодорожная МЦД-4

Российские регионы покажут свои достижения на международной выставке на ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 2 тысяч операций сделали врачи в гибридных операционных флагманов больниц Москвы. Это данные департамента здравоохранения.

Дождь в Москве будет идти весь день 2 ноября. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".

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