Новости часа: городские службы столицы будут работать в усиленном режиме 3–6 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме с 3 по 6 ноября, рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 2 тысяч операций сделали врачи в гибридных операционных флагманов больниц Москвы. Это данные департамента здравоохранения.

Дождь в Москве будет идти весь день 2 ноября. Об этом рассказали в программе "Атмосфера".