Новости часа: контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы. Об этом рассказал комплекс горхозяйства.

Еще одна городская площадка – Центральный рынок – присоединяется к проекту "Спортивные выходные". Об этом говорилось на сайте mos.ru.

"Московская техническая школа" открыла два новых курса повышения квалификации. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.