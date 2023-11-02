Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 13:30

Спорт

Новости часа: контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы

Новости часа: контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы

Москвичи смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине

Еще один вестибюль и две платформы будут на станции Железнодорожная МЦД-4

Российские регионы покажут свои достижения на международной выставке на ВДНХ

Новости часа: число поездок на каршеринге выросло на 7% в Москве

Жители столицы смогут приобрести абонементы на перехватывающей парковке в Митине

Количество поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

"Мой район. Обратная связь": 4 тыс деревьев высадят вдоль московских дорог в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": московские фонтаны законсервировали до весны

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Таганской улице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Контейнеры с противогололедным материалом появились на улицах Москвы. Об этом рассказал комплекс горхозяйства.

Еще одна городская площадка – Центральный рынок – присоединяется к проекту "Спортивные выходные". Об этом говорилось на сайте mos.ru.

"Московская техническая школа" открыла два новых курса повышения квалификации. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Читайте также
городспортобразованиевидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика