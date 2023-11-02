Российские регионы покажут свои достижения на международной выставке на ВДНХ

На ВДНХ 4 ноября откроется международная выставка "Россия". По замыслу, масштабам и срокам работы этот форум не будет иметь аналогов. Свои стенды под одной крышей покажут все 89 российских регионов.

Каждый субъект РФ продемонстрирует свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Подробнее о том, как идет подготовка, – в эфире телеканала Москва 24.