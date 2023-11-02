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02 ноября, 08:00

Культура

Московская кинокомиссия согласовала съемки почти 500 проектов с начала года

Московская кинокомиссия согласовала съемки почти 500 проектов с начала года

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Съемки почти 500 проектов с начала года согласовала Московская кинокомиссия. Через нее три года работают все производители кино в столице. Уже месяц заявки на съемки подают через Московскую цифровую киноплатформу.

Московская кинокомиссия с 2018 года работает на базе городского департамента культуры и "Москино". Главная задача этой структуры – сделать город дружелюбным для кинопроизводителей. Авторов будущих лент консультируют по выбору столичных локаций для съемок и помогают упростить процесс их согласования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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