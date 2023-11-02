Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промыли к зиме

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте подготовили к зиме. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что сооружение промыли по определенной технологии.

Сначала памятник обдают водой, затем наносят на поверхность нейтральное моющее средство, а пену смывают аппаратами высокого давления. Особое внимание уделяют скульптурам – там много мелких деталей.

Работы выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина. А весь процесс занял шесть часов.

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