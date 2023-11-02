Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 07:15

Город

Более 300 остановочных павильонов нового типа произведут в Москве до конца года

Более 300 остановочных павильонов нового типа произведут в Москве до конца года

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: хирурги могут проводить на 25% больше операций благодаря флагманским центрам

Новости часа: в Москве отреставрируют приемные отделения в 11 городских стационарах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

"Мой район. Навигатор": в Московском зоопарке рассказали о рептилиях

"Мой район. Навигатор": московские фонтаны законсервировали до весны

"Мой район. Навигатор": благоустройство московского парка "Яуза" выполнено примерно на 90%

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Более 300 остановочных павильонов нового типа произведут в Москве в последнем квартале этого года. Делают их на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, сообщили в Мосгортрансе. Отмечается, что предприятие работает с опережением плана и 100 остановок уже готовы.

Новые павильоны производят по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия. Внутри размещены информационные лайтбоксы и удобные скамейки, а широкая крыша укроет пассажиров от дождя и снега. Всего в городе установлено уже почти семь тысяч таких остановок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика