Более 300 остановочных павильонов нового типа произведут в Москве до конца года

Более 300 остановочных павильонов нового типа произведут в Москве в последнем квартале этого года. Делают их на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, сообщили в Мосгортрансе. Отмечается, что предприятие работает с опережением плана и 100 остановок уже готовы.

Новые павильоны производят по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия. Внутри размещены информационные лайтбоксы и удобные скамейки, а широкая крыша укроет пассажиров от дождя и снега. Всего в городе установлено уже почти семь тысяч таких остановок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.