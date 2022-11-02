Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 ноября, 21:15

Город

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за заморозков

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за заморозков

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: уголовное дело возбуждено после крупного ДТП на улице 1905 года

Почти 50 домов начали строить в рамках программы реновации в СВАО Москвы

"Жизнь в большом городе": осеннее благоустройство

Сервисные центры "Московский транспорт" будут закрыты с 4 по 6 ноября

"Мой район. Навигатор": сезон летних веранд завершился в Москве

"Мой район. Навигатор": эстакада через Волгоградский проспект готова почти на 70%

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Работы по благоустройству завершили около станции БКЛ "Каширская"

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за заморозков, которые ожидаются в ночь на 3 ноября. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на машине на летней резине. Московские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров - об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпогодавидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика