Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге из-за заморозков

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за заморозков, которые ожидаются в ночь на 3 ноября. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Водителям рекомендовали воздержаться от поездок на машине на летней резине. Московские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров - об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

